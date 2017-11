»Knuffen und Schubsen«

Wer spricht für die Katzen? Das fragen sich felinistisch inspirierte Tierschützer in den akademischen »Animal Studies«, etwa die Wiener Kulturwissenschaftlerin Susanne Magdalene Karr in ihrem Buch »Verbundenheit. Zum wechselseitigen Bezogensein von Menschen und Tieren« (2015) und die Philosophin Birgit Bauer in einem an Donna Haraway orientierten Onlinetext: »Wer spricht für den Jaguar?« (2014). Darin argumentiert sie gegen eine Repräsentation des »nichtmenschlichen Tieres« durch Wissenschaftler z. B. und gegen die naturwissenschaftliche Objektivität überhaupt. Für Karr stellt sich »Verbundenheit« u. a. im gegenseitigen »Mitteilen« her, wobei die mit diesem Wort bezeichnete »Aktion des Teilens durch Sprechen oder andere Vermittlung voraussetzt, dass die am Mitteilungsprozess Beteiligten fähig zur Teilhabe sind und aufnehmen können, was mitgeteilt wird.«

Was hier abstrakt verhandelt wird, hat das Ehepaar Joy und George Adamson in Ostafrika mit gezähmten Lö...