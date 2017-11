Der Russe war’s!

Moskau verlangt von der spanischen Regierung Belege für die Behauptung, dass russische Hacker die Krise um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens angeheizt hätten. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, bedauerte am vergangenen Donnerstag, dass die »antirussische Hysterie« westlicher Medien von Madrid auf eine offizielle Ebene gehoben worden sei. Nun müssten Spaniens Regierungssprecher Íñigo Méndez de Vigo, Verteidigungsministerin María Dolores de Cospedal und Außenminister Alfonso María Dastis die ihnen angeblich vorliegenden Beweise für eine russische Einmischung übermitteln.

Schon seit Wochen kursieren in den spanischen Medien Meldungen über eine angebliche Verwicklung Russlands in die Auseinandersetzung um Katalonien. So behauptete die Tageszeitung El País schon Ende September, dass »russische Hacker« dafür sorgten, dass von der Guardia Civil geschlossene Internetseiten in kürzester Zeit unter neuen Adressen wieder erre...