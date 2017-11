Am Rande des Krieges

Als der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri Anfang November überraschend seinen Rücktritt erklärte, herrschte in europäischen Hauptstädten Aufregung. In Brüssel, Paris und Berlin sorgte man sich um die Sicherung eigener Interessen im Zedernstaat. Seit im benachbarten Syrien Krieg herrscht, haben die meisten europäischen Staaten ihre Botschaften in Damaskus geschlossen und alle Einrichtungen aus Syrien in den Libanon verlegt. Auch von hier aus wurde – im Bündnis mit den unter US-französischer Federführung gegründeten »Freunden Syriens« – die politische und bewaffnete Opposition in Syrien unterstützt. Über Häfen entlang der nordlibanesischen Mittelmeerküste wurden illegale Waffenlieferungen aus Libyen und aus der Türkei angelandet und durch das Land nach Syrien geschmuggelt.

Im April 2012 etwa stoppten die libanesische Marine und Sicherheitskräfte unweit des Hafens von Tripoli das Frachtschiff »Lutfallah II«. Es war beladen mit Waffen für die syrisch...