Nachschlag: Wahres Gesicht

Die Fernsehbilder vom libanesischen Ministerpräsidenten Saad Al-Hariri zeigen einen gebrochenen Mann, verunsichert, verängstigt und erschöpft, der wie am Samstag in Paris nichtssagende Stellungnahmen stammelt, den Blick abgewandt. Was ist mit ihm geschehen? Saudi-Arabien behauptet, Hariri sei dorthin geflohen, nac...