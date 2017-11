Revisionismus und Repression

Neulich war auf Facebook die Warnung eines indonesischen Umweltaktivisten an die Bäuerinnen und Bauern, an die Gärtnerinnen und Gärtner seines Landes zu lesen. Sie sollten bei der Positionierung von Hammer und Sichel während der Arbeit vorsichtig sein. Schließlich handle es sich bei der entsprechenden Kombination beider Werkzeuge um ein offiziell geächtetes Symbol, und sie könnten leicht in den Verdacht geraten, »verbotene Lehren« zu verbreiten. Ursache für den Sarkasmus des Aktivisten ist eine antikommunistische Hysterie, die im südostasiatischen Inselreich in wachsendem Maße um sich greift und gezielt geschürt wird.

In Indonesien, wo 1965 nach der Machtergreifung des antikommunistischen und vom Westen aktiv unterstützten Generals Suharto Hunderttausende Linke brutal ermordet wurden,1 wird das »Gespenst des Kommunismus« derzeit wieder an viele Wände gemalt. Und das, obwohl sich die Kommunistische Partei Indonesiens (PKI), einst die drittgrößte der Wel...