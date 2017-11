Das Ende ist beschlossene Sache

Das Kino sei die größte elektrische Spielzeugeisenbahn der Welt, soll der junge Orson Welles einmal gesagt haben. Das fasst das in den Blick genommene Unternehmen ganz gut zusammen: Elektrifizierung einer Miniatur mit Größenwahn. Wer aber hätte seinerzeit gedacht, dass selbst die Spielzeugeisenbahn eine bessere Zukunft haben sollte als das Kino, das Gefahr läuft, bald schon auf dem Abstellgleis zu stehen. Nicht einmal den Kindern (großen wie kleinen) macht es mehr so richtig Spaß, Fahrkarten zu lösen. Warum auch, wenn man nichts weiter zu sehen bekommt als Neuauflagen von bereits in der Erstauflage todlangweiligem Kram?

Die Neuverfilmung von »Mord im Orientexpress«, die Kenneth Branagh nun abgeliefert hat, lässt jedenfalls vermuten, dass das Ende eine beschlossene Sache ist und man lediglich noch nach Gelegenheiten sucht, es zünftig genug zu begehen. Branagh ist als Regisseur wohl hauptsächlich für seine Shakespeare-Verfilmungen berühmt, und gleichgültig,...