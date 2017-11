Verheerende Bilanz

Thyssen-Krupp-Chef Heinrich Hiesinger droht Ärger. Am 23. November will der Vorstandsvorsitzende die Bilanz für das Geschäftsjahr vorlegen. Gerne würde er dann wohl über die Technologiegeschäfte mit Aufzügen, Anlagen oder Autoteilen reden. Tatsächlich wird wohl anderes besprochen werden: Die Fusion der europäischen Stahlsparte des Konzerns mit dem Unternehmen Tata Steel. Das Vorhaben bedroht die Arbeitsplätze der 27.000 Stahlkocher von Thyssen-Krupp n Europa. Entsprechend hat die IG Metall zu einer Protestkundgebung während der Bilanzvorstellung aufgerufen. Zudem haben andere Kapitalkreise bereits Redebedarf über das Zusammengehen angemeldet. So etwa Vertreter der Investmentbank J. P. Morgan Cazenove, die erklärten: »Wir erwarten ein Update zu den Vorschlägen.«

