In die Knie

Bevor der erste Kongress der »La République en marche« (LREM) am vergangenen Samstag in Lyon eröffnet wurde, gab es schon einen Skandal. An die 100 Mitglieder hatten der Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron einige Tage zuvor enttäuscht über »fehlende innere Demokratie« den Rücken gekehrt. 52 Prozent der von Demoskopen befragten Franzosen fanden »schockierend«, was der Staatschef mit der von ihm selbst gegründeten Bewegung anstellt, die ihn vor sechs Monaten zu einem überwältigenden Sieg bei den Wahlen im Mai und Juni getragen hatte: Der in Lyon durch Handheben erstmals erkorene LREM-»Generaldelegierte« ­Christophe Castaner ist gleichzeitig Regierungssprecher und Macrons engster Vertrauter.

Die zur Abstimmung nach Lyon einberufenen rund 750 Delegierten hatten nur diesen einen Personalvorschlag – er kam vom Präsidenten selbst. Die Wahl sahen deshalb nicht nur kritische Anhänger des neuen starken Manns Frankreichs als »Formalität«. Wie das LR...