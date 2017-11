Wenn der Staat online geht

Bisweilen dürften auch die in den deutschen Amtsstuben Tätigen am bundesrepublikanischen Bürokratismus verzweifeln. So etwa, wenn in Jobcentern eine neue Software eingeführt wird. Eine Personengruppe hat bei einer derartigen Umstellungen nichts zu sagen: die Kollegen, die mit ihr arbeiten müssen. Denn welche Programme im Jobcenter genutzt werden, wird weithin von der Bundesagentur für Arbeit bestimmt. Deren Personalvertretungen dürfen auch ein Wort bei der Schaffung neuer Instrumente mitreden; die Vertreter der Jobcenter-Angestellten hingegen nicht. So geht das eben in der Bundesrepublik: Je mehr die verschiedenen Staatsebenen im Zuge der Digitalisierung miteinander verbunden werden, desto weniger haben die Staatsangestellten zu melden.

So jedenfalls beschreibt die Gewerkschaft Verdi die Situation. Sie beklagt zunehmende Einschränkungen bei den Mitbestimmungsmöglichkeiten von Belegschaften im öffentlichen Dienst. Das wurde beim vierten Digitalisierungskon...