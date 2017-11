Laternen gegen Monstermieten

Ein echter »Eyecatcher« war die beleuchtete Krake im Zentrum der Demonstration: Mit teils kunstvoll gebastelten Laternen in Monsterform haben am Donnerstag abend in Berlin mehrere hundert Menschen gegen die Verdrängung sozialer Einrichtungen durch steigende Mieten protestiert. »Kitas, Seniorenräume, Mädchentreffs, Bildungseinrichtungen, Beratungsstellen oder Wohnungslosenhilfen bangen unter dem Druck der Immobilienspekulation um ihre Existenz«, hatte die Nachbarschaftsinitiative »Bizim Kiez« (Unser Kiez) aus dem Stadtteil Kreuzberg im Aufruf kritisiert. Motto: »Monstermieten? Zusammenmonstern für soziale Kieze!«

Anders als für Privathaushalte gibt es im Gewerbemietrecht keinerlei Schutz vor Kündigung und drastischer Mieterhöhung – »nicht einmal die verbesserungswürdigen Instrumente aus dem Wohnmietrecht wie die Mietpreisbremse oder den Mietspiegel«, betonte die Initiative. »Die Vermieter dürfen von Gewerbemietern soviel verlangen,...