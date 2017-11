Stadt der Kontrolle

Zum Amtsantritt als Bundesratspräsident pries Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) Anfang November die Spreemetropole als »Hauptstadt der Digitalisierung und der Startups«. Da nimmt es nicht wunder, dass er sich auch über die Ansiedlung von Google im Stadtteil Kreuzberg freut. In dem von galoppierender Gentrifizierung geplagten Kiez wird das Unternehmen voraussichtlich Ende des Jahres im ehemaligen Umspannwerk am Landwehrkanal nach entsprechenden Umbauten den weltweit siebten »Google-Campus« errichten. Müller liegt mit seiner Vermutung, der Bau »könne zu einer noch stärkeren Zusammenarbeit zwischen den wissenschaftlichen Institutionen der Stadt und der Wirtschaft beitragen«, allerdings weit daneben. Die Wissenschaft wird dort nicht gedeihen. Vielmehr dient die Einrichtung dem Konzept von ­Googles Mutterkonzern Alphabet, über das Internet hinaus Kontrolle über immer weitere Bereiche des realen Lebens zu gewinnen. Wie in allen anderen dies...