Sexismusdebatte treibt seltsame Blüten

Seit sechs Wochen machen unter dem Schlagwort »#MeeToo« Frauen aus aller Welt ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung im Internet publik. Jetzt gibt es praktische Ratschläge zur Prävention – an Frauen. Die Soziologin Barbara Kuchler, Jahrgang 1974, forderte ihre Geschlechtsgenossinnen vergangenen Sonntag in einem Gastbeitrag für Zeit online auf, High Heels, Lippenstift und Make-up-Tiegel wegzuwerfen. Dann, so ihre Logik, werde potentiellen Grapschern weniger Angriffsfläche geboten.

Das hat ein wenig von dem Argument, Vergewaltigungsopfer, die freizügige Outfits bevorzugen, seien schon ein bisschen selbst schuld. Finden auch die meisten der mehr als 2.000 Kommentatorinnen und Kommentatoren des Beitrags auf der Webseite der Hamburger Wochenzeitung. Kuchler empfiehlt, Frauen sollten aufhören, »sich zu schminken, zu schmücken und zu stylen, sich selbst permanent als Körper zu präsentieren«. Die wichtigste Ursache für männliche Übergriffigkeit sieht sie ...