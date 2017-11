Guevara der Träume

Am 30. Oktober starb Daniel Viglietti im Alter von 78 Jahren in Montevideo. Er war einer der bekanntesten Singer/Songwriter Uruguays, wenn nicht ganz Lateinamerikas. Vielleicht ihre letzte große Stimme. Vor einem halben Jahrhundert war er an der Entwicklung des Nueva Canción, des neuen politischen Lieds in Lateinamerika beteiligt. Victor Jara war dessen populärster Sänger, er wurde sofort nach dem faschistischen Putsch in Chile im September 1973 umgebracht. Viglietti war stets stolz, wenn Jara Lieder von ihm sang, zum Beispiel »A desalambrar – Reißt die Zäune nieder«, ein Lied über die Bauern Lateinamerikas, »denn dieses Land gehört uns«, wie der Refrain lautet.

Es ist das letzte Lied auf dem neu erschienenen Live-Album »Otra Voz Canta«, gewissermaßen das Vermächtnis von Daniel Viglietti. Der Mitschnitt des Konzerts, das er am 25. Februar in Berlin gegeben hat, im Kino International als Höhepunkt der Feier zum 70. Geburtstag der Tageszeitung junge Welt. E...