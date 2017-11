»Die Betroffenen müssen von etwas leben«

Bis man es an einer Hochschule zum gutbezahlten Professor geschafft hat, muss man sich mitunter jahrelang ausbeuten lassen. Wie lang ist bisher Ihr Leidensweg?

2005 wurde ich an der Universität Regensburg habilitiert und zum Privatdozenten, PD, ernannt. Der Leidensweg in einer Unikarriere beginnt schon früher, mit dem Kampf um zumeist kurzfristige Stellen und Stipendien und mit Zeiten, in denen keine Finanzierung der eigenen Forschung vorliegt. Lehraufträge an Hochschulen sind auch sehr schlecht bezahlt. Eines der schlimmsten Pro­bleme liegt im Mangel an Alternativen zur Professur. Im Hochschulsystem sind die Karrierewege aber ein generelles Problem.

Wie viele Stunden arbeiten Sie für nichts außer die Hoffnung, irgendwann einmal berufen zu werden?

»Nichts« bezieht sich allein auf das Ökonomische. Es ist eine sehr erfüllende Tätigkeit, den eigenen Horizont ständig zu erweitern, und anderen in der Lehre davon zu berichten. Wer von der Erkenntnisgewinnung an...