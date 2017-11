Weltteilnahme

B. war in der Westberliner Hausbesetzerbewegung aktiv, als diese sich in »Verhandler« und »Radikale«spaltete. Letztere warfen ersteren, zu denen B. gehörte, Verrat vor. Dem trat B. entgegen, indem er sich als Herausgeber der verbotenen Radikal anbot. Später konzentrierte er sich im Europäischen Parlament auf die gesetzliche Einhegung der Gentechnik und engagierte sich bei Greenpeace für FCKW-freie Kühlschränke, vergab auch ein Patent für solche Geräte. Nach der »Wiedervereinigung« bot er es dem DDR-Kühlschrankhersteller DKK Scharfenstein an, der prompt mit der serienmäßigen Herstellung des Ökokühlschranks begann. Die »chlorreichen Sieben« – Kühlschrankhersteller der BRD – sahen ihre Marktanteile gefährdet und warnten etwa in einem Rundbrief vor diesen brandgefährlichen »Greenfreeze«-Geräten.

Einmal begleitete ich B. nach Scharfenstein. Er sprach mit einigen Mitarbeitern dort. Mir fiel auf, dass ihn der Betrieb kaum interessierte, obwohl das Greenpeace-Pat...