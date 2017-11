»Arbeitszeitregelungen werden unterwandert«

Am Wochenende hat ein europäisches Bündnis sich zum »Transnational Social Strike Meeting« in Berlin zusammengesetzt: Dort wurde diskutiert, welche Formen der Ausbeutung der »digitale Kapitalismus« angenommen hat – und wie man sich dagegen wehren kann. Was war dort los?

Es gab Workshops zu verschiedenen Themen. Am Samstag abend debattierten etwa 80 Leute darüber: Ist die teilweise brutale Form der Flexibilisierung, die mit dem digitalen Kapitalismus einhergeht, neu – oder ist sie ein Rollback in vergangene Zeiten? Viele waren der Meinung, dass es diese »Working poor« schon vor langer Zeit gab: Sie arbeiten hart, müssen ständig verfügbar sein, sie erhalten völlig unregelmäßig Aufträge oder werden nur kurzzeitig befristet eingestellt. Sie haben keine Sicherheiten im Arbeitsleben und am Ende des Monats nie genug Geld auf ihrem Konto. Wir erleben erneut Arbeitsbedingungen, die wir aufgrund der Kämpfe vergangener Jahrzehnte überwunden dachten. Arbeitszeitregelu...