Aberglauben

Ich meine, man kann es auch übertreiben. Dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt und so weiter, ist mir schon klar, und man kann sagen, was man will, die meisten Skorpione sind ziemlich herrschsüchtig. Da muss ich gar nicht an Horoskope glauben, das merke ich auch so, und dass sie sich immer mit Wassermännern streiten, dafür brauche ich nun wirklich nicht an Sternzeichen zu glauben. Aber es gibt Leute, die sehen hinter allem was und haben immer gleich was parat, wenn mal was ist. Ich persönlich trete auch nicht gerne auf diese Rillen zwischen den Platten auf dem Gehweg, aber das ist schon immer so bei mir und eine ganz persönliche Angewohnheit, und ich hatte noch nie Pech damit.

Aber meine Cousine, die macht da was von. Wenn die einmal auf die Rillen getreten ist, geht die drei Tage nicht aus dem Haus, weil irgend etwas passieren könnte. Wobei sie nie sagt, was genau passieren könnte, aber sie ist auf dem Gebiet nicht ansprechbar, weil sie es gar nich...