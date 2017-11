Fremdsprachen

Also, lesen kann ich wie ne Eins. Das sagen alle Damen in meinem Kurs: »Wie Sie das immer lesen, also, das klingt absolut echt.« Vor allem die Betonung! Die ist ja im Französischen am wichtigsten, so mit dem Anheben und Absenken der Stimme und das mit »ong« und »äng« und »eng«, dass das genau unterschieden wird beim lauten Lesen. Da sind immer alle ganz begeistert, weil das die meisten nicht können. Ich gehe seit zweiundzwanzig Jahren in denselben Kurs, wir kennen uns alle und Gott sei Dank kommt auch niemand neues. Einmal kam eine, die hat uns aber nicht gefallen, die war richtig ehrgeizig und hatte immer Hausaufgaben gemacht und stellte immer Fragen wegen Futurum Plusquamperfekt und solchen Sachen, die niemanden bei uns interessieren, nur, um sich aufzuspielen. Wir lieben einfach die französische Sprache! Sie ist auch im nächsten Semester nicht wieder gekommen.

