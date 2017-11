Blattspinat mit Eiern

»Terraferma« (Italien, Frankreich 2011) ist ein weiterer Film von Emanuele Crialese, in dem er sich mit Sizilien und dem Thema Migration beschäftigt. Während in »Golden Doors« verarmte Sizilianer sich Anfang des 20. Jahrhunderts in Richtung USA aufmachten, handelt »Terraferma« ganz aktuell davon, wie Afrikaner versuchen, über Sizilien nach Europa zu kommen. Die Insel gilt als ärmste Region Italiens, die Jugendarbeitslosigkeit beträgt beispielsweise 57 Prozent, wie man über dieses »europäische Krisengebiet« im Spiegel von vergangener Woche lesen konnte. Nichtsdestotrotz ist die Insel ein begehrtes Urlaubsziel nicht nur für ausländische Touristen, sondern auch viele Italiener.

Hauptfigur ist ein junger Mann namens Filippo (Filippo Pucillo), der mit seiner Mutter das kleine Haus renoviert, damit sie es im Sommer an Touristen vermieten können. Tatsächlich mieten sich dann drei junge Leute vom Festland ein. Mutter, Sohn und der Großvater Ernesto (Mimmo Cuticch...