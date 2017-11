Degressive Entwicklungshilfe

Die Entwicklungshilfe der Bundesrepublik Deutschland ist in keinem guten Zustand. »Wir stellen fest, dass Entwicklungszusammenarbeit zunehmend in den Dienst innenpolitischer Interessen gestellt wird, während die Erreichung gemeinsamer globaler Ziele und Standards ins Hintertreffen gerät.« Zu dieser Einschätzung gelangen die Spitzen der Hilfsorganisationen Welthungerhilfe und Terre des hommes. In einer gemeinsamen Erklärung vor der Hauptstadtpresse forderten Sie am Freitag in Berlin, zu einer seriösen Entwicklungshilfe zurückzukehren und den Export von Kriegswaffen in Krisenregionen zu beenden. Zudem dürfe der Etat des Entwicklungshilfeministeriums nicht für Flüchtlingshilfe in Deutschland ausgegeben werden, wie derzeit. Diese müsse mit Ressourcen aus BRD-Inlandsetats bewältigt werden. Mit dem Bericht »Wirklichkeit der deutschen Entwicklungshilfe« fordern die Organisationen von der nächsten Bundesregierung ein »Umsteuern z...