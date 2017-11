Kasse machen mit Krankheiten

Es gibt zu wenige Betreuungsplätze für Pflegebedürftige unter 60 Jahren. Laut dem am gestrigen Donnerstag in Berlin von der Barmer Krankenkasse vorgestellten »Pflegereport 2017« mangelt es an altersgerechten Angeboten für Kinder und junge Erwachsene. In der kurzzeitigen Pflege fehlten Tausende Plätze. Der Fachkräftemangel wird dabei als größte Herausforderung bezeichnet. Pflegende müssten endlich besser bezahlt werden, forderte der Autor der Studie, Professor Heinz Rothgang.

Es geht darin neben den Veränderungen durch die jüngste Pflegereform vor allem um die Situation »junger Pflegebedürftiger«. Beim Thema würden die meisten eher an ältere Menschen denken, erklärte der Barmer-Vorstandsvorsitzende Christoph Straub. Junge Menschen würden in der Diskussion dabei aber »oft vergessen«. Immerhin seien knapp 15 Prozent der über drei Millionen auf Pflege angewiesenen Menschen in der BRD unter 60 Jahre alt – und damit aus Sicht des Studienautoren »junge Pflegebed...