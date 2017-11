Bock zum Gärtner gemacht

Die für den 1. Dezember geplante Ehrung des früheren hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU) mit der Wilhelm-Leuschner-Medaille sorgt für Unverständnis und deutliche Kritik. Besagte Medaille ist die höchste Auszeichnung des Landes Hessen. Sie soll an Persönlichkeiten verliehen werden, die sich in »außergewöhnlicher Weise für Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit eingesetzt haben«, wie es auf der Internetseite der hessischen Staatskanzlei heißt. Am 20. Todestag Leuschners, am 29. September 1964, stiftete der damalige hessische Ministerpräsident, Georg August Zinn, die Wilhelm Leuschner-Medaille. Mit ihr werden seither Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich laut Staatskanzlei »aus dem Geist Wilhelm Leuschners hervorragende Verdienste um die demokratische Gesellschaft und ihre Einrichtungen erworben haben«.

»Dass Roland Koch für diese Werte stehen soll, ist fraglich«, sagte der Berliner Gewerkschafts- und Widerstandsforscher Stefan Heinz ...