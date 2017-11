Zwei Garagen

Lake Placid. Mit dem Weltcup in Lake Placid beginnt heute die Saison im Bobsport, wobei das nur die halbe Wahrheit ist. Zwar geht es das erste Mal um Platzierungen, der olympische Winter aber hat laut Bundestrainer René Spies längst begonnen. »Die zweitwichtigste Woche der Saison haben wir schon hinter uns: Die Trainingsveranstaltung in Pyeongchang Ende Oktober.« Auf der Bahn in Südkorea wird in drei Monaten um die Olympiamedaillen gefahren. Die Schmach der medaillenlosen Spiele von 2014 in Sotschi ist im deutschen Verband gegenwärtig, eine Wiedergutmachung für Spies nicht ausgemacht, auch wenn die BRD mit den amtierenden Weltmeistern im Vierer und im Zweier anreisen wird. Die Leistungsdichte sei »qualitativ...