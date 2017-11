Antikommunist des Tages: Donald Trump

Der Hampel aus Washington D. C. hat in der ihm eigenen Feinsinnigkeit den Jahrestag der Oktoberrevolution zum »Nationalen Gedenktag für die Opfer des Kommunismus« erklärt – einen Tag, bevor er nach China reiste. In einer am Dienstag verbreiteten Presseerklärung des Weißen Hauses hieß es: »Heute gedenken wir all derer, die unter dem Kommunismus gestorben sind oder weiter unter ihm leiden.« Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sollen sie in den USA das »Licht der Freiheit« erblicken.

Dieses Licht kann ganz schön blenden. Doch gibt es auf der Welt jemand, der »weiter« unt...