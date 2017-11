Masterplan: Handel durch Wandel

Als mögliches Feld einer engeren Kooperation mit China gilt in Berlin die Nordkorea-Politik. Dies betrifft die Verschärfung der Sanktionen, aber auch auf einen zweiten Aspekt, den kürzlich die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung ins Blickfeld gerückt hat: Die Option, ökonomische Veränderungen innerhalb Nordkoreas zu nutzen, um auf das Land Einfluss zu gewinnen. An China käme man dabei wegen des exklusiven chinesischen Einflusses auf die nordkoreanische Wirtschaft nicht vorbei.

Die Naumann-Stiftung ist von ihrer Filiale in Seoul aus schon seit 2004 mit einzelnen Projekten in Nordkorea aktiv. Im Frühjahr 2004 hatte sie in Pyöngyang ein erstes »Trainingsseminar« für das nordkoreanische Finanzministerium durchgeführt. Im August 2004 und im Oktober 2005 folgten zwei Workshops, die sie gemeinsam mit dem nordkoreanischen Außenministerium und der EU-Delegation in Seoul durchführte. »Konkret ging es dabei um Herausforderungen und Chancen der Transformation von ein...