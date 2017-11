Wie billig ist Hannover 96?

Scheitert die endgültige Übernahme von Hannover 96 durch den Präsidenten Martin Kind doch noch? Für den Spiegel entscheidet sich hier »die Zukunft des deutschen Fußballs«. Hannovers Oberchef und millionenschwerer Hauptsponsor will die Investorenregel des DFB »50 plus eins«, die für fast alle Klubs, außer die sogenannten Werkklubs und Hoffenheim gilt, außer Kraft setzen. Sie schreibt vor, dass die Mehrheit der Anteile an einem Verein bei diesem verleiben sollen, damit er nicht einfach so übernommen werden kann. Diese Regel wurde 1998 beschlossen, als Kompromiss, um die Klubs überhaupt für Investoren zu öffnen und sie gleichzeitig ihrer vielgerühmten »Tradition« zu versichern. Der Hörgerätehersteller und Vereinspräsident Martin Kind hält diese Regel heute für unprofessionell.»Tja, so ist das nun mal« – glaubt man dem Spiegel, ist das sein Lieblingsspruch. Er glaubt auch, die Management GmbH des Vereins, die der Lizenzspielerabteilung übergeordnet ist, für s...