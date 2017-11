Es qualmt und bimmelt

Achtung Wortwitz: Seit Jahrzehnten bröselt es immer mal wieder im Krautland. Denn die lustigen Leute der Bröselmaschine wollen ihre fast 50jährige Band einfach nicht aufgeben. Hier mal ein Konzert, da mal ein Verweis. Am bekanntesten ist sowieso Peter Bursch, der Chef des Ganzen – wenn auch in erster Linie für seine Gitarrenlehrbücher. Nun gibt es das erste neue Album seit fast zehn Jahren: »Indian Camel«. Neu dabei ist die Sängerin Liz Blue, und wieder mal dabei ist Helge Schneider am Saxophon. Die Songs wurden live im Studio eingespielt und verströmen einen Hauch Hasch mit indischen Zitaten und vielen psychedelischen Momenten. Das Cover ist ein schwerer Fall von Mulmigkeit. Zum Kiffen und Abschalten bestens geeignet ist das mustergültig krautrockige Titelstück, interessant und ziemlich rockig ist die Version von »Children Of The Revolution« und bei »Daydreaming« qualmt und bimmelt der Gitarrero in Höchstform.

Auch von Hans-Joachim Roedelius gibt es ein ...