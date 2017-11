Auf Kriegskurs

Norwegische Zeitungen berichten, dass NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zwei weitere Jahre im Amt bleiben soll und der NATO-Rat ihn noch vor Weihnachten erneut wählen will. Einen Gegenkandidaten gebe es nicht und zudem genieße Stoltenberg noch das Vertrauen vieler Mitgliedstaaten der Kriegsallianz.

Sicherlich waren NATO-Generalsekretäre qua Funktion niemals Friedenstauben, man erinnere sich nur an Manfred Wörner in den Zeiten des drohenden Atomkrieges oder Javier Solana, der mit für den Angriffskrieg gegen Jugoslawien verantwortlich zeichnete. Trotzdem lohnt ein Blick auf die Arbeit des Sozialdemokraten Jens Stoltenberg. Seine Bilanz fällt in folgenden drei Bereichen besonders negativ aus:

Unter Stoltenberg hat sich das Verhältnis zu Russland weiter rapide verschlechtert. Die Stationierung von NATO-Truppen an der russischen Grenze im Baltikum hat zu einer weiteren Erhöhung der Spannungen geführt, wie auch die westliche Militärhilfe für die Ukraine. St...