Zaghafter Klassenkampf

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) droht mit Streik. Am Dienstag vormittag genehmigte der Dachverband einen Antrag der Produktionsgewerkschaft (Pro-Ge) und der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-DJP), Kampfmaßnahmen beschließen zu dürfen. Zuvor war in der Nacht die fünfte Verhandlungsrunde zwischen Vertretern von Beschäftigten und Unternehmern aus der Metallindustrie abgebrochen worden. Die Gewerkschaften fordern eine vierprozentige Lohnerhöhung. In den vergangenen Wochen gab es von Unternehmerseite zunächst gar kein Gegenangebot. Stattdessen versuchte der Fachverband Metalltechnische Industrie durch Debatten über andere Themen, Zeit zu gewinnen. So wollten die Unternehmer als Grundlage für Lohnerhöhungen nicht die österreichische, sondern die europäische Inflationsrate heranziehen. Als Grund nannten die Unternehmer, dass die meisten Aufträge aus dem Ausland kommen.

Zuletzt bot die Industrie dann eine Lohnerhöhu...