Mit Trumps Segen

Die am Sonnabend begonnene Verhaftungswelle unter Angehörigen der saudiarabischen »Elite« läuft weiter. Am Montag wurde nach zunächst unbestätigten Medienberichten der Gründer eines der größten Reiseunternehmen des Landes, Nasser bin Akil Al-Taiar, festgenommen. Ebenfalls am Montag meldete die in London ansässige, international verbreitete arabische Tageszeitung Al-Schark Al-Awsat die Existenz einer »No Fly«-Liste, auf der Personen stehen, die Saudi-Arabien einstweilen nicht verlassen dürfen. Sicherheitskräfte seien auf einigen saudischen Flughäfen im Einsatz, um Besitzer von Privatflugzeugen daran zu hindern, ohne besondere Genehmigung zu starten.

Am Sonnabend war die Verhaftung von mehreren Dutzend Personen bekanntgeworden. Wirklich schlecht geht es ihnen, wenn die Berichte stimmen, vorerst nicht: Sie sind in einem Luxushotel untergebracht, dessen zahlende Gäste ausquartiert wurden. Offiziell werden bisher die Namen der Betroffenen ebenso wenig bekanntg...