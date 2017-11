Druck auf Stahlriesen wächst

Der Widerstand gegen die geplante Fusion der Stahlsparte von Thyssen-Krupp mit dem in London ansässigen Konkurrenten Tata Steel Europe hält noch immer an. Auf außerordentlichen Betriebsversammlungen, die am Dienstag an verschiedenen Standorten stattfanden, hat die IG Metall einen Forderungskatalog vorgestellt. Darin fordert die Gewerkschaft vor allem Beschäftigungsgarantien von der Thyssen-Krupp AG. Zudem sprechen sich die Arbeitervertreter für klare Investitionszusagen aus und fordern Garantien für Standorte und Anlagen. Bisher habe es »vor allem warme Worte statt belastbarer Auskünfte« gegeben, monierte die Gewerkschaft. Sie erwartet bis zum 10. November eine Antwort auf die von ihr erhobenen Forderungen.

Aufgrund der geplanten Fusion sind insgesamt mehr als 4.000 Arbeitsplätze in Gefahr (jW berichtete). Sollte es tatsächlich zu dem Zusammenschluss kommen, wäre dies ein weiterer herber Schlag für die bereits seit Jahren von Deindustrialis...