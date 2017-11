Regierungsbildung ist auch ’ne Bildung

Jetzt »ist die Zeit des Brückenbauens«, sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt laut dpa am Dienstag vor Beginn der entscheidenden Phase der Sondierungsgespräche über ein Schwampel-Bündnis (Schwarze Ampel). Es kommt nicht darauf an, »ob das letzte Kohlekraftwerk 2030 oder 2032 vom Netz geht«, lenkte Grünen-Parteichefin Simone Peter in der Rheinischen Post ein (Dienstagsausgabe). Entscheidend sei die Minderung der Kohlenstoffdioxidemission. »Uns geht es darum, dass die CO2-Emissionen 2020 um 40 Prozent unter dem Ausstoß von 1990 liegen«, sagte Peter, die Chefunterhändlerin der Grünen für Umweltpolitik ist.

Alexander Graf Lambsdorff (FDP) hatte am Wochenende im Deutschlandfunk den Druck auf die Verhandlungen erhöht: Schon die bestehenden Klimaziele seien nicht erfüllbar, »das käme einem industriellen Selbstmord gleich«. Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann ließ am Dienstag aus Stuttgart seinen Segen übermitteln: »Man muss auch mal nac...