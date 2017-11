Revolution und Patriotismus

Wladimir Putin gab sich anderweitig beschäftigt. Als »öffentlichen Teil« seiner Aktivitäten am 100. Jahrestag der Oktoberrevolution nannte der Pressedienst des Kreml ein Treffen mit Russlands oberster Verbraucherschützerin. Doch am Morgen gab es in Moskau eine Militärparade, wie traditionell zu Sowjetzeiten. Nur, dass sie nicht mehr – wie damals – dem Andenken an die Oktoberrevolution gewidmet war, sondern dem Andenken an die historische Parade der Sowjetarmee am 7. November 1941. Damals waren die Soldaten direkt vom Roten Platz aus an die Front gebracht worden, die wenige Kilometer vor Moskau verlief.

Die Parade an diesem Dienstag bot für das Gefühl alle Zutaten sowjetischer Ikonographie: die braunen Mäntel und schräg getragenen Decken, die alten Gewehre mit aufgepflanzten Bajonetten, die rot-goldenen Banner der einzelnen Fronten von damals. Sogar die Kavalleristen der präsidialen Leibgarde und einen qualmend über den Platz rumpelnden Panzer des legendär...