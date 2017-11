Ungepflegter Umgang

Dietmar Hopp, Mäzen des Fußballerstligisten TSG Hoffenheim, fährt schwerere Geschütze gegen Beschimpfungen durch Anhänger von Traditionsklubs auf. Man werde »keine Entschuldigungen von gegnerischen Vereinen mehr akzeptieren«, ließ Hopp seinen Anwalt Christoph Schickhardt am Montag über Bild mitteilen. »Das kotzt uns alles an. (…) Wenn in Zukunft solche Plakate in den Kurven hängen, darf das Spiel nicht mehr angepfiffen werden. Welcher Verein seine Kurve nicht im Griff hat, der ist nicht in der Lage, ein Bundesligaspiel auszurichten. (…) Das Spiel wird dann nicht angepfiffen, der Klub bekommt die Punkte automatisch aberkannt. Wir dürfen nicht mehr akzeptieren, dass in den Fankurven massenhaft Straftaten begangen werden.«

Die Plakate, auf die der Anwalt sich bezog, waren bei den letzten beiden Ligaspielen der TSG im XXL-Format präsentiert worden. Beim 3:0-Erfolg der Sinsheimer in Köln am Sonntag waren es gleich drei an der Zahl. Eines zeigte Hopp beim Analv...