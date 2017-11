»Junge Leute brauchen Perspektive«

Nach den neuen Daten sind in Hessen fast 2.000 junge Menschen ohne Ausbildung. Weshalb sind die Chancen, in dem reichen Bundesland einen Ausbildungsplatz zu finden, so schlecht?

Exakt 1.865 Jugendliche haben offiziell laut Statistik keinen Ausbildungsplatz gefunden – vermutlich sind es wesentlich mehr, nämlich knapp 7.000. Denn man muss noch jene in der Statistik als versorgt ausgewiesenen 4.946 Bewerber hinzuzählen, die nun statt der angestrebten Ausbildung erst einmal Praktika machen, ein Studium beginnen oder einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen. Angeblich sei der Mangel an Ausbildungsplätzen »ein Passungsproblem« heißt es in der Analyse: Das Angebot an Ausbildungsstellen passe nicht zu den wünschen junger Leute.

Wer trägt die Verantwortung dafür?

Einerseits ist es so, dass die Betriebe zu wenig ausbilden. Aber die gesellschaftliche Verantwortung liegt bei der hessischen Landesregierung. Sie muss dafür sorgen, dass die jungen Leute eine Perspekt...