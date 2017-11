Unfuck the world

Cream hieß in den 1960er Jahren eine der ersten Supergroups der Rockmusik. Dazu gehörten der formidable Gitarrist Eric Clapton, der damals wohl weltbeste Drummer Ginger Baker sowie Jack Bruce, einer der allerbesten Bassisten. Um 1969/70 gab es weitere derartige Formationen wie Crosby, Stills & Nash (und teilweise Young), Emerson, Lake & Palmer oder Blind Faith. Später dann Asia, Traveling Wilburys und Black Country Communion. Seit dem Frühjahr 2016 existiert eine neue Supergroup: die Prophets of Rage, benannt nach einem Song der Rapband Public Enemy.

Deren Musiker sind nun auch bei den Prophets dabei, doch die Idee dazu hatte Tom Morello, superber Gitarrist der 2011 aufgelösten linken Band Rage Against The Machine (RATM). Im April vergangenen Jahres sah er auf CNN die Schlagzeile »Trump rages against the GOP machine« – Trump wütet gegen den Apparat der Republikanischen Partei. Das klang doch sehr nach dem Namen seiner alten Band – von den CNN-Jour...