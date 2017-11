»Marktanteile deutscher Konzerne wichtig«

In Togo gibt es seit Monaten heftige Proteste gegen die seit 50 Jahren herrschende Diktatur. Es gab bisher unzählige Verletzte, mehrere hundert Festnahmen und mindestens zehn Tote. In den vergangenen Tagen brannten Milizen mehrfach Häuser von Oppositionellen in großen Städten nieder. Was passiert da gerade?

In Togo kommt es seit dem 19. August dieses Jahres in mehreren Städten zu großen Demonstrationen für freie Wahlen und eine demokratische Verfassung. Die Teilnehmer fordern unter anderem eine Begrenzung der Präsidentschaftszeit auf zwei Perioden und eine Verfassung, die das Wahlrecht für Exiltogolesen garantiert. Sie wollen das Ende der Diktatur. Die Demonstranten kritisieren auch die mangelnde Gesundheitsversorgung und Infrastruktur, insbesondere außerhalb der Hauptstadt Lomé. Nach Berichten von Amnesty International wenden die Sicherheitskräfte exzessive Gewalt gegen Demonstrierende an. Es gibt auch Tote. Das Militär schießt mit Gewehren und Gaskartus...