Sprung ins Ungewisse

Im Spätwinter 1917 – in Russland war es noch Februar, in Europa wegen des gregorianischen Kalenders schon März – war das russische Zarenreich innerhalb weniger Tage zusammengebrochen. Angestoßen durch Demonstrationen für »Mehr Brot für die Soldatenfrauen« hatten sich innerhalb von Tagen Massenstreiks entwickelt, die die trotz aller Repression erhalten gebliebenen Organisationskerne der verschiedenen sozialistischen Parteien Russlands in ihrer Intensität überraschten.

Sie waren nicht »spontan« in dem Sinne, dass sie urplötzlich aus dem Nichts »ausgebrochen« wären. Streiks vor allem gegen die schlechte Versorgungslage waren schon seit 1915 immer häufiger geworden. So registrierten die Behörden für die Monate September und Oktober 1914 für St. Petersburg, das bei Kriegsbeginn in das altkirchenslawisch klingende »Petrograd« umbenannt worden war, 2.400 Streikende, für die entsprechenden Monate des Jahres 1915 dann 115.000 und im Herbst 1916 schon 217.500. I...