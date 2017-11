Liebling der Medien

Das Institut für empirische Medienforschung (IFEM) Köln hat die Präsenz von Parteienvertretern in den deutschen Fernsehnachrichtensendungen im September gezählt. CDU und SPD brachten es danach auf jeweils 397 Auftritte, die AfD folgt mit 134 Auftritten fast gleichauf mit den Grünen (132 Auftritte) und knapp vor der CSU (122). Mit Abstand folgen FDP (77) und Die Linke (73). Es lässt sich sagen: Die AfD ist ein Liebling verantwortlicher Redakteure, vor allem in öffentlich-rechtlichen Sendern. Hinzuzufügen ist: Die AfD-Themen sind es erst recht.

Wer ARD oder ZDF vor der Bundestagswahl einschaltete, erhielt beigebracht, das größte Problem dieses Landes seien Zuwanderer, egal ob viele oder wenig kommen, sowie deren sogenannte Integration oder Abschiebung. Und es geht so weiter. Ein Beispiel: In der 90-Minuten-Sendung »Länderzeit« des Deutschlandfunk am 1. November rollte dessen Redakteurin Thekla Jahn, so das Internetportal Telepolis, der AfD-Rechtsauslegerin ...