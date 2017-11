Der Simpel und die Ballerina

Der russische Kronprinz Nikolaus (Lars Eidinger) verliebt sich um 1890 herum in eine polnische Ballerina (Michalina Olszanska), als der bei einem Auftritt ein Missgeschick passiert und eine Brust entblößt wird, heiratet aber 1894 standesgemäß eine deutsche Großherzogtochter aus Hessen-Darmstadt (Luise Wolfram). Soweit, so schwach. Nach Greta Garbo (»Königin Christine«) in den 1930ern oder der »Sissi«-Trilogie mit Romy Schneider aus den 1950ern wieder einmal eine Illustration aus der Schinkenfabrik zur Bemerkung des jungen Karl Marx: »Das Geheimnis des Adels ist die Zoologie.« (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, MEW Band 1, Seite 311). Da ist Nachwuchs eine biologische und eine Staatsfrage. »Matilda« heißt der Film im russischen Original, der deutsche Verleih zeigt ihn mit Untertitel: »Mathilde – Liebe ändert alles«. Das Versprechen wird nicht eingehalten: Es ändert sich überhaupt nichts. Das ist auch die Filmbotschaft in Zeiten, da ARD und ZDF g...