Im Muff der Vorurteile

»Ich mache 140 Magic-Damage pro Area of Effect, das sollte keiner überleben können!« – So, oder so ähnlich klingt es, wenn man sich über taktische Anweisungen in »League of Legends« (LoL) unterhält. Das kostenlose Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel gehört zu den wichstigsten Instanzen im E-Sport. »LoL« befindet sich nach Preisgeldern auf Platz 3 der weltweiten Statistik. In der Königsdisziplin »Dota 2«, wurden im laufenden Jahr 2017 knapp 35 Millionen Dollar an Preisgeldern ausgezahlt.

Beeindruckende Summen für eine Szene, die angesichts der geringen medialen Berichterstattung eher als Randphänomen wahrgenommen wird. Doch sollte man sich dessen bewusst werden, dass Nerds international bereits Stadien füllen. Eine ganze Generation interessiert sich für die virtuellen Kämpfe mindestens genauso wie für die wöchentlichen Ergebnisse der Fußballbundesliga. Trotzdem hält sich das Klischee der muffigen Kinderzimmer mit den pickligen Teenagern ohne Sozialleben....