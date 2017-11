Nur das Geistige

Unter Akademikern steht das Werk des Philosophen Hans Blumenberg (1920–1996) weiter hoch im Kurs. Deshalb werden seine Leser und Anhänger nun erneut erfreut mit einem Band mit Schriften aus dem Nachlass und anderen schwerer zugänglichen Texten. Diesmal sind es Schriften des jungen Blumenberg zur Literatur, die der Suhrkamp-Verlag präsentiert. Die Sammlung deckt den Zeitraum von 1945 bis 1958 ab, d. h. von Blumenbergs Studien- bzw. Promotionszeit bis hin zur Ernennung zum außerplanmäßigen Professor an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Es handelt sich neben Rezensionen und längeren Aufsätzen (z. B. für die katholische Kulturzeitschrift Hochland) vielfach um bisher Unveröffentlichtes bzw. Ungedrucktes – u. a. Vorträge, Rundfunkbeiträge und in der Schublade verbliebene Texte. Auch Rezensionen und Feuilletons, die Blumenberg unter dem Pseudonym »Alex Colly« für verschiedene Zeitungen geschrieben hat, sind in den Band aufgenommen worden; im Anhang findet si...