Tesla stolpert voran

Tesla muss herbe Rückschläge wegstecken. »Wir stecken tief in der Produktionshölle«, hatte Konzernchef Elon Musk bereits im Oktober verkündet. Gemeint ist der Versuch, elektrisch angetriebene Personenkraftwagen in Großserie zu bauen. Mit einem finanziellen Kraftakt versucht der als E-Avantgardist gefeierte US-Börsenliebling die Massenfertigung seines ersten Mittelklassewagens »Model 3« in Gang zu bringen. Denn dabei gibt es offenbar erhebliche Probleme. Eines ist die Tatsache, dass bei diesem großindustriellen Wagnis deutlich mehr Geld verbrannt wird als ursprünglich angenommen.

Am Mittwoch nach US-Börsenschluss legte Tesla den Quartalsbericht vor, und der fiel selbst für die extrem risikofreudigen Aktionäre mies aus. Die hohen Kosten für das Model 3, mit dem Musks bislang nur im Luxussegment erprobte Firma die Märkte erobern will, haben Tesla stärker als erwartet in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich fiel in d...