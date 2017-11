»Wir leben im juristischen Ausnahmezustand«

Die DKP Hamburg hat eine Kampagne für Emiliano P., einen Aktivisten der Rifondazione Comunista, PRC, aus Italien gemacht, der nach dem G-20-Gipfel drei Monate in Untersuchungshaft saß. Worum ging es, und führen Sie die Kampagne nach seiner Freilassung für weitere Gefangene fort?

Als DKP waren wir an den Protesten beteiligt und haben genau beobachtet, was rund um diesen Gipfel passiert ist. Er wurde genutzt, um eine Bürgerkriegsübung im großstädtischen Bereich abzuhalten. Wichtig war, dass Tausende Menschen trotz demokratiefreier Zonen, Hetze und Repression protestierten. Was wir erleben, kann als juristischer Ausnahmezustand bezeichnet werden. Für vergleichbare Tatvorwürfe wurde vor G 20 sehr viel niedriger gestraft, das gilt ebenso bei den Gründen für fortgesetzte Untersuchungshaft. Emiliano ist ein Genosse der PRC aus Sizilien. Wir haben in der DKP und zum Prozessstart Öffentlichkeit zu seinem Verfahren hergestellt. Viele haben sich an der Solikundgebun...