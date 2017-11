Dank an die Befreier Kobanis

Rund 600 Menschen erinnerten am Mittwoch in Stuttgart an die Befreiung der nordsyrischen Stadt Kobani von den Dschihadistenmilizen des »Islamischen Staates« (IS) durch kurdische Kämpferinnen und Kämpfer am 1. November 2014. Am Römer vor dem Rathaus von Frankfurt am Main wurde der Jahrestag am Mittwoch abend ebenfalls mit einer Kundgebung begangen. Die Teilnehmenden drückten auf diese Weise am »Welt-Kobani-Tag« ihre Solidarität mit den Menschen in der autonomen Kurdenregion Rojava aus.

Rednerinnen und Redner betonten in Frankfurt, weiterhin für das in Kobani neu errichtete System der Selbstverwaltung einzutreten, das Toleranz für alle Ethnien, Frauengleichstellung und Basisdemokratie beinhalte. Trotz erheblicher Polizeipräsenz wehten die Fahnen der Volks- und Frauenverteidigungseinheiten YPG und YPJ, der kurdischen Befreier von der IS-Herrschaft, erstmals unangefochten im Abendwind. Die Kämpfe, die deshalb im Vorfeld hatten geführt werden müssen, waren der...