Auf dem Sprung

Das Grotenburg-Stadion im Krefelder Stadtteil Uerdingen wurde am 19. März 1986 zum Ort des besten Fußballspiels aller Zeiten, wenn man einer Umfrage des Magazins 11 Freunde von 2007 Glauben schenken darf. 200 Journalisten, Spieler und Trainer votierten da für das Rückspiel im Viertelfinale des Europapokals der Pokalsieger zwischen Bayer 05 Uerdingen und Dynamo Dresden. Dynamo hatte das Hinspiel 2:0 gewonnen und lag in Krefeld zur Halbzeit mit 3:1 in Führung, am Ende hieß es 7:3 für die Westdeutschen. Der Höhepunkt in der Geschichte eines Vereins.

Heute erinnert nur noch das Stadion an die guten alten Zeiten. Uerdingen spielt weiterhin in der Grotenburg. An Europapokal-Flair oder Ausnahmefußballer wie den ehemaligen Nationalspieler Matthias Herget erinnert jedoch fast nichts mehr. Der Verein heißt mittlerweile KFC Uerdingen 05 und ist im Amateurfußball angekommen. Mit Hilfe eines russischen Mäzens soll es nun wieder aufwärtsgehen.

Der Niedergang wird gern ...