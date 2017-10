Landgasthäuser Alpenküche

Oberallgäu

Zum Wochenende darf man sich mal was gönnen: In dieser Folge werden u. a. folgende Gerichte vorgestellt: mit Speck umwickelter Saibling zur Folien-Kartoffel, Ochsenroastbeef, gefüllter Schweinerollbraten mit Rosmarinkartoffeln. Die kulinarische Entdeckungsreise führt diesmal in das bergige Oberallgäu. Das Team hat u. a. folgende Restaurants besucht: Edmund-Probst-Haus, Berghütte in Oberstdorf. Reicht ja auch zum Sattwerden.

BR Fernsehen, 19.30

Re: Die Unbestechliche von Bukarest

Eine Staatsanwältin im Kampf gegen die Korruption

Zehn Jahre nach der Aufnahme in die EU ist die Stimmung in Rumänien aufgeladen: Hunderttausende demonstrieren gegen die Regierung, die immer wieder in Korruptionsaffären verstr...