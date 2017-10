Weiter Unruhe bei Siemens

Ein erstes Treffen von Managern und Betriebsräten von Siemens zur geplanten Stellenvernichtung innerhalb zweier Sparten des Konzerns ist am Donnerstag abrupt beendet worden. »Die Arbeitnehmerseite hat die Sitzung abgebrochen«, berichtete der Siemens-Beauftragte der Gewerkschaft IG Metall am Donnerstag. Die Betriebsräte seien darüber empört gewesen, dass die Kapitalseite nur Altbekanntes zur Lage in den Unternehmensbereichen Kraftwerkstechnik sowie Automatisierungs- und Antriebstechnik referiert habe. Ein Siemens-Sprecher bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters nur, dass das Treffen nach etwa zwei Stunden zu Ende gegangen sei, wollte aber zum Inhalt nichts sagen.

Seit rund einer Woche herrscht Unruhe in den beiden Sparten, nachdem Pläne der Konzernspitze für einen weiteren Stellenabbau bekannt wurden. Wie in der vergangenen Woche zunächst das Manager-Magazin ...