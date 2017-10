Kampf um Legalisierung

Die karibische Insel Jamaika verbindet mancher mit Reggae, Rastalocken und Kiffen. Solche Assoziationen löst die Bezeichnung »Jamaika-Koalition« eher nicht aus – aber immerhin dürfte das Thema Cannabis bei den Verhandlungen zwischen den Unionsparteien, der FDP und den Grünen, die in Berlin laufen, eine Rolle spielen. Zum passenden Zeitpunkt kommt da eine Konferenz des Deutschen Hanfverbandes (DHV) unter dem Motto »Cannabis normal!«, die Befürworter der Legalisierung des Stoffes am 3. und 4. November in Berlin zusammenführt.

Dass die Tagung parallel zu den Verhandlungen über eine neue Regierungskoalition stattfindet, sei eher Zufall, sie sei schon länger geplant gewesen, erklärte DHV-Geschäftsführer Georg Wurth am Mittwoch im Gespräch mit junge Welt. Auf jeden Fall sei es wichtig, jetzt Druck für eine kontrollierte Abgabe von Cannabis aufzubauen, denn die Legalisierung liege in der Luft. Ein »Riesenschritt« sei etwa die Freigabe des Stoffes für medizinisch...