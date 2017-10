Requiem für die MUD

Nach dem Erfolg der regierenden Vereinten Sozialistischen Partei Venezuelas (PSUV) bei den Regionalwahlen zerlegt sich die Opposition des südamerikanischen Landes nun selbst. Die PSUV hatte am 15. Oktober 18 Bundesstaaten gewinnen können, nur in fünf regiert künftig die Opposition. Als weitere Demütigung verlangte die verfassunggebende Versammlung zudem, dass alle gewählten Gouverneure vor ihr den Amtseid ablegen müssten. Die 18 sozialistischen Wahlsieger folgten der Aufforderung natürlich umgehend, vier der fünf Oppositionellen beugten sich der Aufforderung am Montag. Sie alle gehören der sozialdemokratischen »Acción Democrática« (AD) an – oder gehörten, denn als Reaktion auf den Schwur wurden sie von AD-Generalsekretär Henry Ramos Allup am Dienstag (Ortszeit) aus der Partei geworfen.

Zugleich zerbricht auch die Oppositionsallianz MUD (Tisch der demokratischen Einheit). Die in ihr zusammenges...